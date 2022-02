Una nuova ambulanza e tanti progetti per il 2022 di Astra Soccorso

Rinnovata l’adesione al Servizio civile, il 23 febbraio inizia il corso di formazione di operatori certificati 118

«Una/uno di noi», lo slogan per pubblicizzare l'inizio del corso di primo soccorso

Astra Soccorso ha iniziato il nuovo anno con nuovi impegni, senza trascurare il vecchio. «Una/uno di noi» è quanto recita il volantino che invita i cittadini al corso di Primo soccorso che partirà il 23 febbraio. «E’ risaputo quanto Astra abbia a cuore la cultura del soccorso – dico i rappresentanti dell’associazione – e si sia sempre attività nel promuovere corsi di formazione a vari livelli. In questo caso, si tratta di quello periodico per la creazione di nuovi soccorritori certificati 118. Una notevole soddisfazione, ancor più se i nuovi operatori andranno ad arricchire le file di Astra con i suoi 68 iscritti per diventare appunto Uno/Una di noi.

Un appello rivolto ai giovani per contribuire al mondo del volontariato

Ed è proprio in quest’ottica che non è mai mancata un’attenzione particolare soprattutto verso i giovani, col desiderio di contribuire al loro inserimento nel mondo del soccorso sanitario». Sempre in questa direzione va l’adesione dell’associazione al Servizio civile, con l’intento di promuovere un’occasione di crescita personale e professionale. E’ quanto è successo lo scorso, ad esempio, a Eleonora Valentino che, a fianco del suo tutor Stefano Morandi, ha potuto ben inserirsi nell’associazione Astra rinnova quindi anche per l’anno in corso questa possibilità, preoccupandosi però anche del futuro, partendo dall’innegabile criticità sanitaria degli ultimi due anni. «La nostra presenza sul territorio – proseguono i rappresentanti dell’organizzazione di soccorso – è stata altrettanto innegabile.

Settanta tra volontari e dipendenti che garantiscono un servizio 24 ore al giorno

Pero sa che la quarta ondata di pandemia non ci ha colto di sorpresa. Le nostra ambulanze sfrecciano per un totale di 20 ore al giorno a disposizione del servizio sanitario regionale. La presenza di Astra continua ad essere una tranquillità per il territorio che ha infatti dimostrato in più occasioni il proprio affetto e la propria vicinanza». Grazie al contributo dei propri sostenitori e al lavoro dei propri volontari e dipendenti infatti, l’organizzazione migliorerà il proprio parco mezzi con l’arrivo di una nuova ambulanza, più modernamente dotata per offrire un servizio più confortevole ai propri utenti. «Un motto latino – conclude il direttivo di Astra – incitava Per aspera ad astra, ovvero, Attraverso le asperità, verso le stelle. Un’incitazione per tutti a superare le difficoltà di questi anni per raggiungere i risultati desiderati. Un motto questo in cui noi ci rispecchiamo e abbiamo fatto nostro, auspicandolo di cuore a tutti».