Una mimosa per villa Pagani: il gesto della Pro Loco

Una mimosa per villa Pagani. Franca Battistini, numero uno della Pro Loco, ha donato una piantina simbolica in onore delle donne. Domenica 7 marzo, per la festa della donna, in anticipo di un giorno, la Pro Loco ha voluto arricchire la sede di villa Pagani del simbolo delle conquiste sociali e politiche ottenute dalle donne nel corso degli anni.

“La mimosa è stata scelta per il suo significato simbolico che rappresenta la forza e la femminilitá”, ha detto Battistini. Presente anche del sindaco Marco Ballarini, il vicesindaco Linda Giovannini e della consigliera delegata Sandra Bronzetti.

Per l’8 marzo

Linda Giovannini sottolinea come quest’anno, unitamente all’augurio, sia importante riflettere anche sulle difficoltá portate dall’anno da poco concluso, come il delicato tema della disoccupazione.

Tra i membri della Pro Loco presenti, Pasquale Rossano, Alberto Buttiglieri, Elena Prima, Claudio Miragoli, Cesare Presa e Chiara Ragusa, figlia di Franca Battistini.