Una mappa cartacea e virtuale dedicata ai luoghi della Resistenza e alle 14 targhe commemorative collocate dal Comune di Rho in memoria dei partigiani rhodensi. Questo il progetto realizzato da 18 studenti del liceo Clemente Rebora.

Una mostra a Villa Burba per presentare il progetto ai cittadini

Progetto che nelle giornate di sabato e domenica scorsa è stato presentato ai cittadini rhodensi attraverso una mostra a Villa Burba. Una pagina web accessibile dal sito del Centro di documentazione locale permette di conoscere la storia dei luoghi della Resistenza locale e i suoi protagonisti.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Le radici ci servono per interrogarci su presente e futuro"

«Mi colpisce il modo in cui i valori della Resistenza vi abbiano permesso di interrogarvi su quanto accade nel mondo e nel nostro Paese. Le radici ci servono per interrogarci su presente e futuro, è l'insegnamento che voi date oggi a noi adulti. Quanto accaduto allora serve a compiere oggi scelte importanti e far sì che coniughino i progetti di vita con la consapevolezza che ogni scelta porta con sé un impegno per la comunità e per tutti - ha affermato il sindaco Andrea Orlandi - Ancora oggi c'è bisogno di certe resistenze. L'equilibrio non si raggiunge per sempre, la libertà va sempre difesa con tenacia». Il progetto Memoria è Libertà 2.0 riprende lo slogan scelto dall'Amministrazione comunale, ed è nato dalla Biblioteca Popolare di Rho con fondi della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus.