Una malattia ha spento il sorriso di Pietro Rusignuolo

Legnano piange Pietro Rusignuolo, spentosi a soli 29 anni (ne avrebbe compiuti 30 il prossimo 21 aprile).

Città in lutto per la comparsa di Pietro Rusignuolo

Un lutto che ha colpito il mondo dello sport - il giovane lavorava al centro fitness B.Fit, era figlio di Mauro Rusignuolo, ex presidente della Sangiorgese basket e dell’Ac Legnano, e lui stesso era stato un calciatore del vivaio lilla - e l’intera città, dove Pietro, detto "Rusi", era conosciutissimo.

Combatteva da tempo contro una malattia incurabile, che mercoledì l’ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei tanti che gli volevano bene.

Il ricordo dei colleghi: "Una persona straordinaria"

Così lo ricordano i colleghi del B.Fit:

"Un ragazzo dall’intelligenza sopraffina, dotato di un’etica professionale unica e di una bellezza rara, ma soprattutto una persona straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua scomparsa per una malattia incurabile ci lascia attoniti e colmi di dolore. Il suo ricordo vivrà per sempre in noi".

Oggi, giorno del funerale, il B.Fit resterà chiuso

Il centro sportivo di via Galvani ha annunciato che oggi, venerdì 14 febbraio, in occasione del funerale, resterà chiuso in segno di rispetto e vicinanza per la famiglia:

"Tutto lo staff del centro sportivo B.Ffit si stringe in un abbraccio di cordoglio ai genitori Mauro e Annalisa, alla compagna Arianna e ai suoi cari. Riposa in pace, Pietro".

Il messaggio di cordoglio dell'Ac Legnano

A unirsi al dolore della famiglia Rusignuolo è anche l’Ac Legnano, che il padre di Pietro ha presieduto tra il 1999 e il 2002.

L'ultimo saluto alle 15.30 in San Magno

Le esequie di Pietro - che tutti ricordano per la gentilezza, la disponibilità e lo splendido sorriso e del quale molti hanno potuto apprezzare anche le professionalità - si terranno alle 15.30 nella basilica di San Magno.