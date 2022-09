Una grandinata improvvisa ha messo ko la città di Rho

Allagamenti in diverse zone della città e interventi per alberi caduti in più punti del territorio

Danni provocati in diversi quartieri della città

Una grandinata improvvisa si è abbattuta su Rho nella serata di lunedì e ha provocato diversi danni. Nessuna allerta meteo annunciava eventi del genere, che si sono manifestati in modo del tutto imprevisto.

Sottopasso allagato in corso Europa e il fontanile Cagnola esonda a Mazzo

A causa della notevole quantità d'acqua piovuta in pochi minuti e dei chicchi di grandine che hanno ostruito le caditoie, si sono allagate alcune strade, in particolare il sottopasso di corso Europa, dove l'acqua ha faticato a defluire. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per poi essere riattivato nella notte. Il fontanile Cagnola è esondato a Mazzo, allagando i campi. Allagamenti anche in via Amendola, sempre a causa della grandine.

Grossi rami davanti all'ingresso dell'ospedale e tabelloni elettorali divelti in tre zone della città

Interventi anche per grossi rami di cedro pericolanti davanti all'ingresso dell'ospedale e per una pianta a rischio caduta lungo via Molino Nuovo, in prossimità del ponte romano. Divelti dal vento alcuni tabelloni elettorali in via Pavese, in via Marzabotto e in via Molino Prepositurale.

Il sindaco ha attivato la Protezione Civile

La Protezione civile è stata immediatamente attivata dal sindaco Andrea Orlandi. "Un grazie particolare alle squadre di protezione civile e al Cor, che hanno lavorato nella notte affiancati dal vigili del fuoco del distaccamento di Rho. Ogni situazione è stata ricondotta alla normalità, mettendo tutto in sicurezza.