Una donna su 10 soffre di depressione post partum: un progetto avveniristico per la cura e il supporto

Una donna su 10 soffre di depressione post partum: parte da Lecco un progetto avveniristico per la cura e il supporto. A presentarlo ieri, lunedì 9 novembre 2020, è stato il dottor Antonio Lora, capo del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asst di Lecco. Circa 140 le ostetriche che sono state formate nelle Asst di Lecco, Vimercate, Monza, Papa Giovanni, Bergamo Est, Niguarda e Rhodense.

Una donna su 10 soffre di depressione post partum

“Una donna su 10 (complessivamente si calcola che siano ogni anno 8/9mila in tutta la Lombardia) soffre di depressione perinatale. Il punto è che la maggior parte di queste donne non riceve un trattamento” ha spiegato il dottor Lora. “Il progetto di cui sono coordinatore scientifico si articola in due fasi, una di screening, l’altra di trattamento. La prima si è concretizzata nella realizzazione di una app – Blubelly – che permette di eseguire periodicamente sullo smartphone un test i cui risultati vengono inviati a un centro di riferimento”. L’innovativo progetto per la cura della depressione perinatale finanziato tre anni fa dal Ministero e affidato da Regione Lombardia all’Asst di Lecco, che è l’ente attuatore e coordinatore di altre dieci Asst lombarde, proprio in questi giorni, nonostante l’emergenza sanitaria, si sta implementando.