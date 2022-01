Vermezzo con zelo

I Vigili del fuoco l'hanno tratta in salvo portandola a terra con l'aiuto di un'autoscala

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 gennaio, una donna si è arrampicata su un traliccio a Vermezzo con Zelo, sul territorio di Zelo zona cimitero. Staccata la corrente nella zona.

Una donna salita sul traliccio fa scattare l'allarme

In stato confusionale una donna ha tenuto in ansia i residenti e i soccorritori accorsi per portarla in salvo. Un uomo si è arrampicato sul traliccio nel tentativo di aiutarla ed evitare che cadesse, aspettando l'arrivo dei Vigili del fuoco.

Il salvataggio

I pompieri, sono saliti con un'autoscala ed attorno alle 15 hanno tratto in salvo la donna, stordita probabilmente anche da una scossa presa nell'arrampicata. La donna ha ricevuto le prime cure dal personale di Ata soccorso onlus e poi è stata portata in ospedale per ulteriori cure e verifiche.