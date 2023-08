C'era anche una delegazione di Rho alle commemorazioni per i 79 anni dall'eccidio di Piazzale Loreto svoltesi ieri, giovedì, a Milano.

Il 10 agosto 1944 quindici partigiani furono prelevati dal carcere di San Vittore e fucilati a Milano in Piazzale Loreto. Camicie nere agli ordini del comando tedesco fecero fuoco sui partigiani, i cui cadaveri vennero lasciati esposti sotto il sole per impaurire la popolazione e togliere appoggi alla Resistenza.

Alla cerimonia commemorativa di ieri mattina in piazzale Loreto ha partecipato per il Comune di Rho l’assessore Emiliana Brognoli davanti alla Stele dedicata ai Quindici Martiri in Piazzale Loreto. Accanto a lei la Polizia locale con il gonfalone del Comune di Rho; il presidente dell’ Anpi Mario Anzani, e una piccola delegazione rhodense.