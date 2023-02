Un uomo incosciente a terra e scatta l'allarme

Attimi di paura in una fabbrica dismessa a Cerro Maggiore oggi, sabato 4 febbraio 2023 , all’ora di pranzo.

Un 44enne trasportato in ospedale

All’interno dell’insediamento industriale ormai in disuso, la ex fonderia Cerrese che sorge tra via San Clemente e Via Turati, è stato trovato a terra un uomo di 44 anni, che ad un primo approccio sembrava privo di vita, ma fortunatamente all’arrivo dei soccorritori la situazione era meglio del previsto, l’uomo era ancora vivo.

Sul posto subito dopo l’allarme sono arrivate in codice rosso un’ambulanza, l’auto medica i vigili del fuoco di Legnano e la Polizia Locale di Cerro Maggiore.

I paramedici hanno provveduto alle prime cure del caso, hanno stabilizzato il 44enne che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Secondo le prime indiscrezioni erano due gli uomini presenti nel plesso abbandonato, si sono introdotti e saliti ai piani alti. Uno dei due, per cause da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è volato di sotto da un’altezza di oltre 10 metri. L’amico ha subito lanciato l’allarme.