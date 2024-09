Un Ufo in volo sopra il paese?

Un Ufo in volo sopra Nerviano, Parabiago e Legnano? Il racconto dei testimoni.

Era un Ufo in volo?

Uno strano oggetto luminoso, osservato nel cielo di Nerviano, visto poi spostarsi verso Parabiago e Legnano. E' quanto hanno osservato due giovani residenti in paese la notte di oggi, venerdì 13 settembre 2024. I due si trovavano nella zona di via Lazzaretto quando la loro attenzione è stata richiamata da una strana luce apparsa in cielo.

Il racconto dei testimoni

"Eravamo in auto, poco dopo l'una di notte, quando abbiamo visto qualcosa di luminoso nel cielo - raccontano i due giovani testimoni oculari dell'evento - Era molto più grande rispetto a ogni stella visibile, a me sembrava di forma circolare, mentre alla ragazza che era con me è parso più indefinito, e aveva un colore tra il bianco e il verde chiarissimo. L'oggetto è apparso dal nulla in mezzo al cielo, come se si fosse acceso all'improvviso, e poi è scomparso molto rapidamente verso il basso, sparendo dalla vista nel giro di un secondo al massimo. A me ha dato l'impressione di qualcosa che cadeva, mentre a lei è sembrato allontanarsi molto velocemente, ma entrambi abbiamo notato che non lasciava dietro di sé nessun tipo di scia o luminescenza. Abbiamo provato a spostarci con l'auto in quella direzione, sperando di vedere altro, ma non abbiamo trovato nulla. Sicuramente era piuttosto lontano, anche se sembrava relativamente a bassa quota. Se era basso, era piuttosto grande, ma se era ad alta quota di sicuro lo era molto di più".

Cos'era?

Ma cosa poteva essere quella fonte luminosa osservata dai ragazzi? Il primo pensiero è quello di un bolide, ossia un meteorite di grosse dimensioni. Oppure era un fenomeno natura ancora sconosciuto? O qualche veivolo non convenzionale? Se anche qualcun altro avesse assistito al passaggio in cielo di questo strano oggetto può contattarci.