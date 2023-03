Un team di medici per sostituire il dottore andato in pensione

Un team di medici per sostituire temporaneamente il dottor Fabiani, lo storico medico del quartiere di Bettolino di Pogliano andato in pensione il primo marzo.

Da lunedì attivo un nuovo studio medico in via Liguria

A differenza di quanto avviene in altri comuni della zona, che per mesi rimangono senza medico di base, il sindaco di Pogliano Carmine Lavanga ha trovato una soluzione per non far rimanere numerosi cittadini senza il medico di base. Da lunedì prossimo, in via Liguria 25 aprirà un nuovo studio medico, temporaneo che riceverà con il servizio sanitario nazionale e non privatamente i pazienti del dottor Fabiani e i poglianesi che non hanno un medico di base.

Il sindaco Lavanga: "Un lavoro fatto in collaborazione con Ats"

«E’ stato un lavoro importante fatto in collaborazione con Ats e per questo ringrazio pubblicamente la dottoressa Coppetti - afferma il sindaco poglianese Carmine Lavanga - I medici che si alterneranno nello studio hanno dato la loro disponibilità a ricevere i cittadini dal lunedì al venerdì»

Una sostituzione temporanea in attesa dell'arrivo del nuovo medico

Una sostituzione temporanea decisa per non creare disagi ai residenti del quartiere di Bettolino.