Un servizio di sostegno psicologico e non solo per tutti i cittadini

L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini la pagina istituzionale facebook PARABIAGO CITTA’ per un servizio di sostegno psicologico (ma non solo), rivolto alla cittadinanza. Pertanto, indice una manifestazione di interesse per raccogliere eventuali disponibilità da parte di psicologi e medici che volessero rendersi disponibili gratuitamente per rispondere alle domande che arriveranno. Occorre inviare il proprio Curriculum alla seguente mail: emergenza.parabiago@gmail.com

Come funziona il servizio

I cittadini possono scrivere domande inerenti alla fatica, al bisogno e alla condizione di isolamento che questa situazione sta comportando (sul post in alto della pagina facebook Parabiago Città) e i professionisti che si renderanno disponibili risponderanno a seconda del tempo disponibile e nel corso della giornata.

Le domande e le risposte sono volutamente pubbliche per permettere a tutti di avere strumenti di sostegno in questo momento di fatica e anche di timore.

I professionisti che hanno già dato disponibilità

dott. CINZIA DELLAVEDOVA – psicologa

dott. SARA MESSINEO – psicologa

