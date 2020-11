Un postivo alla Cresima: classi in isolamento

Un ragazzo positivo alla Cresima ad Arconate: due classi delle medie vengono messe in isolamento fiduciario.

Ragazzo positivo alla Cresima: la decisione del Comune

Uno dei partecipanti alla celebrazione della Cresima di sabato 7 novembre 2020 è risultato positivo al Covid-19. “La sua classe è stata immediatamente posta in isolamento fiduciario per 14 giorni dalla scuola, così come previsto dai protocolli sanitari – hanno annunciato dal Comune – Dopo interlocuzioni dell’assessore all’Istruzione Francesco Colombo con il dirigente scolastico e con il direttore del Distretto Ovest-Milanaese di ATS Città Metropolitana, si è deciso – a titolo esclusivamente cautelativo e precauzionale – di porre in isolamento anche l’altra prima media che ha partecipato alla Cresima”.

Ats e le indagini epidemiologiche

“Tale decisione è stata suggerita e avallata da ATS Città Metropolitana e assunta di comune accordo tra l’Amministrazione comunale e la dirigenza scolastica – hanno continuato dal Comune – L’isolamento di questa classe prima è in vigore per tutta la giornata di domani, lunedì 9 novembre, in attesa che ATS svolga le indagini epidemiologiche necessarie. Al termine degli accertamenti l’autorità sanitaria ne comunicherà gli esiti e saranno presi i provvedimenti più opportuni, ovvero se l’isolamento dovrà essere prolungato oppure no”.

