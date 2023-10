Un pitone "appollaiato" su un albero nel residence di Cascina Grancia di Lainate.

Un pitone per le strade di Grancia, frazione di Lainate. L'animale, dalle notevoli dimensioni, è stato avvistato su un albero nel residence di Cascina Grancia. Le immagini del rettile sono state immortalate in un video amatoriale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere al sicuro l'animale e i residenti.

Come il rettile sia arrivato li non si sa. Forse il pitone è stato abbandonato da un cittadino, che lo ha acquistato e lo ha abbandonato nel momento in cui date le dimensioni è diventato ingestibile. Non sarebbe la prima volta. Infatti molte persone, attratte dalla diversità e dalla bellezza degli animali esotici, li comprano, a volte tramite il traffico illecito, per chiuderli all'interno di teche e tenerli in casa come "oggetti da esposizione" per poi rendersi conto di non essere in grado di tenerli. Così li "liberano" nelle aree verdi della città. Non sapendo o fregandosene del fatto che la maggior parte è condannata a morte certa, in quanto si tratta di esemplari nati e cresciuti in cattività oppure che sono incompatibili con il nostro ecosistema.