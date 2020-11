Un pezzo di storia della città se ne va con il pasticcere Gianfranco Gallanti della Pasticceria Campo del Pomo”.

Un pezzo di storia della città se ne va con il pasticcere Gallanti

Lutto ad Arese per la morte di Gianfranco Gallanti, storico pasticcere di Arese.

Gallanti si è spento all’età di 79 anni dopo una vita trascorsa a lavorare in piazza Cinque Giornate nella sua “Pasticceria Campo del Pomo”.

43 anni, dal lontano 1977, di duro lavoro per soddisfare le tante generazioni aretine e non solo.

TORNA ALLA HOME