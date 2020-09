Un nuovo pulmino per l’Auser Legnano FOTO

Nuovo pulmino dell’Auser Legnano inaugurato giovedì 17 settembre.

Nuovo pulmino dell’Auser Legnano

Un mezzo dedicato al trasporto delle persone fragili del territorio. E’ il nuovo pulmino dell’Auser Legnano, inaugurato ieri, giovedì 17 settembre, nel cortile di Palazzo Malinverni. L’iniziativa rientra nel progetto “Noi con voi” promosso da Auser in collaborazione con Gms srl e il Comune di Legnano e l’acquisto del mezzo, fornito all’associazione in comodato d’uso, è stato possibile grazie alla generosità di 22 aziende del territorio. A tagliare il nastro è stato il vice commissario Giuseppe Mele che ha ricordato l’impegno dell’Auser durante il lockdown. La cerimonia ha segnato in modo ufficiale la chiusura del mandato di presidenza di Pinuccia Boggiani che ha ringraziato tutti gli sponsor consegnando loro un attestato. Il pulmino è stato benedetto da padre Edoardo e padre Silvio dei Carmelitani.

TORNA ALLA HOME