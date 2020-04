La dottoressa Ekaterina Soulaeva è entrata in servizio da pochi giorni. Una presenza particolarmente preziosa per contrastare la pandemia.

Un nuovo medico per Bubbiano e Calvignasco

Operativo da questo martedì il nuovo medico di base di Bubbiano e Calvignasco. Si tratta della dottoressa Ekaterina Soulaeva, che va ad aggiungersi ai medici già presenti, ovvero il dottor Pitrolo, che riceve nell’ambulatorio bubbianese, ed il dottor Paparella, che riceve ad Albairate. Il nuovo medico opererà presso l’ambulatorio del centro polifunzionale Suardi.

Per poter effettuare la scelta del medico è possibile rivolgersi all’Ats di Abbiategrasso – Ufficio scelta e revoca, inviando una mail all’indirizzo scelta.revoca.abbiategrasso@asst-ovestmi.it, oppure telefonando al numero 02-94.86.016 – 017 – 018 tutti i giorni (escluso il giovedì) dalle 14:30 alle 16. La dottoressa Soulaeva risponde invece al numero 375-545.63.13. ed è disponibile a fornire indicazioni e supporto per effettuare la scelta del medico. Per i giorni e gli orari di apertura dell’ambulatorio, saranno fornite informazioni non appena disponibili.

Così ha salutato l’arrivo del medico il sindaco di Calvignasco Giuseppe Gandini: «Ora che alle problematiche precedenti si è aggiunta anche questa grave emergenza sanitaria, la sua presenza sarà ancora più importante, sia per noi cittadini di Calvignasco, sia per i nostri valorosi medici ai quali vanno i miei ringraziamenti per la loro straordinaria abnegazione dimostrata in questi drammatici giorni di lotta al virus». TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE