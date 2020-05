Un nuovo contagio, due pienamente guariti

Un nuovo contagio da Sars-Cov-2 a Villa Cortese.

Un nuovo contagio: i villacortesini positivi sono ora 26

A darne notizia è il sindaco Alessandro Barlocco. “Si aggiunge oggi una persona all’elenco dei nostri concittadini positivi a Covid – scrive sabato 2 maggio 2020 – Altre due persone hanno invece ricevuto la bella notizia di essere pienamente guarite dopo aver fatto i tamponi di controllo. Pertanto la situazione generale risulta la seguente: sono 26 i villacortesini positivi attualmente a Covid. Tutti si trovano presso il proprio domicilio (di cui otto in Rsa a Villa Cortese o in altri comuni) secondo le procedure di isolamento ed in attesa di effettuare i tamponi per stabilirne la piena guarigione. A tutti loro, a nome mio e di tutta la nostra comunità, rinnoviamo i migliori auguri di pronta guarigione. Ricordo che nel riportare il dato mi riferisco all’elenco fornito dall’unità epidemiologica di Ats con i singoli nominativi delle persone positive. Otto le persone guarite in quanto risultate negative ai tamponi di controllo. Otto le persone decedute in totale”.

Lo “scarto” tra i dati forniti dalla Regione e quelli del Comune

“Ricordo che i dati che costantemente vi fornisco talvolta differiscono da altri dati che si possono ottenere dalla stampa o tramite altri mezzi – spiega il sindaco – Tali dati vengono divulgati da fonti ufficiali Ats ma non distinguono tra decessi e persone in vita e a volte contengono degli errori legati alla residenza delle persone. Errori che possiamo scoprire soltanto disponendo dei singoli nomi, contattando le persone e verificando direttamente i luoghi di residenza o domicilio. I dati che vi comunico tramite il nostro sito, pertanto, possono avere magari uno o due giorni di ritardo ma risultano più precisi”.

La situazione alla rsa Casa Famiglia Sodalitas

“Per quanto riguarda la residenza per anziani Casa famiglia, indipendentemente dal comune di residenza si segnala che: otto ospiti sono positivi a Covid (dato rilevato tramite la prima serie di tamponi recentemente effettuati), tre ospiti sono attualmente ricoverati in ospedale con tampone Covid positivo, sei persone decedute in ospedale erano risultate positive a Covid. Nei prossimi giorni saranno disponibili anche i risultati dei restanti tamponi effettuati a tutti gli ospiti della struttura”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE