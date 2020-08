Un nuovo contagio a Busto Garolfo

Un nuovo contagio da Covid-19 a Busto Garolfo: è quanto annunciato dal sindaco Susanna Biondi nella serata di ieri, martedì 18 agosto 2020.

Un nuovo contagio: è in ospedale ma per un incidente

La persona positiva si troverebbe ricoverata in ospedale, ma per motivi non legati al Coronavirus. Infatti è stato portato in reparto a causa di un incidente e qui è stato sottoposto a tampone. “Abbiamo un nuovo caso accertato di Covid19 – ha detto il primo cittadino – La persona ammalata è ricoverata in ospedale ma per motivi assolutamente non collegabili al Coronavirus. È entrato in ospedale a causa di un incidente e successivamente é stato sottoposto a tampone che é risultato positivo. Auguriamo a questo nostro concittadino di riprendersi al più presto dai suoi problemi di salute e anche di negativizzarsi dal Covid”.

“Rispettiamo le disposizioni”

Poi Biondi ha posto l’attenzione sull’importanza di utilizzare tutte le precauzioni previste. “Ve lo ripeto senza sosta: rispettiamo le disposizioni di prevenzione e contrasto al contagio – ha sottolineato – Laviamoci le mani spesso e con cura, manteniamo la distanza di sicurezza, indossiamo la mascherina. Forza Busto Garolfo!”.

Altri contagi in zona

E mentre il caso positivo a Castano in inizio agosto è tornato a essere negativo, anche Casorezzo l’11 agosto 2020 ha registrato un nuovo contagio.

