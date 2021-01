Un monumento per ricordare le vittime del Covid 19

L’opera d’arte, decisa dalla giunta di Rho, sarà realizzata dall’affermata artista Grazie Varisco

La città di Rho ricorderà le vittime del Covid 19

La città di Rho ricorderà le vittime del Covid 19 con un memoriale, un’opera d’arte monumentale contemporanea e dal carattere fortemente evocativo, dell’affermata artista Grazia Varisco che sarà posizionata in un luogo della città che deve ancora essere scelto dall’amministrazione comunale

L’opera scelta da una apposita commissione

L’opera dell’artista Grazia Varisco è stata scelta da una commissione formata da dai critici d’arte ed artisti Simona Bartolena, Pino Di Gennaro, Rosella Ghezzi, Barbara Pietrasanta e dalla rhodense Cristina Palmieri, assistiti dal segretario generale Matteo Bottari.

Il sindaco Romano: “Doveroso ricordare i rhodensi che hanno perso la vita causa Covid”

Ritengo doveroso ricordare i tanti nostri concittadini che hanno perso la vita a causa del Covid – afferma il Sindaco Pietro Romano -. Sono particolarmente onorato che la scelta sia andata su Grazia Varisco, un’artista di chiara fama internazionale, che con la sua arte ci proietta verso il futuro. La crisi epidemiologica di Covid-19 ha purtroppo colpito duramente anche Rho causando molti decessi tra la popolazione residente e gli operatori sanitari e ha suscitato un forte dolore nell’opinione pubblica, tanto che il Consiglio comunale, su proposta della Commissione consiliare Affari Istituzionali, si è espresso all’unanimità per ricordare con un monumento il senso di sgomento e la profonda tristezza per queste perdite inaspettate, nonché per ricordare lo straordinario impegno degli operatori sanitari presso gli Ospedali e le strutture medico-sanitarie, pubbliche e private, della comunità di Rho. A breve presenteremo il progetto con tutte le sue peculiarità