Un monumento in ricordo dei 41 poglianesi scomparsi per il Covid

Un progetto del costo di 400mila euro, di cui 280 mila finanziati da Regione Lombardia. E' stata inaugurata ieri, nella Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione e della Bandiera Piazza Tricolore,, l'ex piazza del Mercato di Pogliano Milanese

Posizionato il monumento in memoria delle vittime del Covid

Una giornata ricca d'appuntamenti iniziata alle 10 con lo svelamento del monumento in memoria delle vittime del Covid che il sindaco Carmine Lavanga ha voluto regalare alla città. "Un monumento - ha spiegato il primo cittadino durante il suo discorso - in onore dei 41 poglianesi che hanno perso la vita a causa della Pandemia". Un angelo in ricordo di colore che purtroppo non sono riusciti a superare il Covid "Ho un amico che l'ha tolta dal cimitero monumentale di Milano, Quando l'ho vista l'ho portata a casa. Era in periodo in cui stavamo progettando la riqualificazione della Piazza. Insieme alla giunta abbiamo deciso di posizionarla qui, per onorare la memoria dei nostri concittadini scomparsi"

Una mattinata di divertimento con mercatini e giochi

Dopo il taglio del nastro, quella di ieri, domenica, è stata una mattinata di divertimento per chi ha raggiunto Piazza Tricolore, I bambini hanno avuto la possibilità di divertirsi su gonfiabili e giostrine oltre che partecipare al percorso realizzato dai vigili del Fuoco e ammirare il pullman della Polizia. I più grandi hanno potuto camminare tra le numerose, oltre 40, bancarelle degli hobbisti presenti dove abitualmente si svolge il mercato del venerdì, e alcuni, i più coraggiosi hanno anche potuto effettuare un giro in mongolfiera.

Il taglio del nastro della Piazza

L'altro momento clou della giornata è stato nel pomeriggio con il taglio del nastro della piazza. "Questa piazza - ha affermato il sindaco Lavanga - è il luogo di ritrovo dei Poglianesi, un luogo situato a metà strada tra il centro del paese e il quartiere di Bettolino. E' la nostra area delle feste, il luogo del mercato del venerdì - Poi il concerto della Fanfare e la tradizionale corsa a suon di musica dei Bersaglieri con in testa al gruppo il sindaco poglianese.

Una piazza completamente rifatta

Piazza Tricolore che in questi mesi è stata completamente rifatta, sono stati ridisegnati gli spazi del mercato, rifatti e aumentati i posteggi a disposizione dei cittadini e rifatta e potenziata anche l'illuminazione pubblica in modo da garantire una maggiore sicurezza. L'altra novità è la pista ciclabile realizzata tra il marciapiede e la piazza. Pista che collega il centro sportivo poglianese con il centro storico del paese da una parte e dall'altra si collega a via Bellini e alla Statale del Sempione.