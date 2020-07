Un minuto di silenzio per Luigi Arienti

Un minuto di silenzio per ricordarlo. E’ quello che il Consiglio comunale di Villa Cortese ha osservato martedì sera 28 luglio 2020 in onore di Luigi Arienti.

Un minuto di silenzio per salutare un uomo dal cuore grande

L’uomo, spentosi nei giorni scorsi, era stato infatti uno dei fondatori della locale sezione della Protezione civile e ha sempre portato il proprio contributo volontario per il bene del paese e dei suoi concittadini. Padre di Renato, presidente della Fondazione Ferrazzi, Luigi si era dato da fare anche nel corso dell’emergenza sanitaria e del lungo periodo di quarantena che ha provato tutti noi. Solo per fare qualche esempio, era tra coloro i quali avevano distribuito gratuitamente, casa per casa, le mascherine acquistate dal Comune e aveva portato i generi alimentari alle famiglie più in difficoltà (nella foto di copertina).

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE