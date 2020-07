Un milione di euro per mettere in sicurezza gli impianti sportivi

Un milione di euro per gli impianti sportivi di via Bissolati e di via della Pace a Legnano.

A tanto ammontano i fondi assegnati alla città del Carroccio in base alla legge regionale 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica”, che Palazzo Malinverni ha deciso di utilizzare per adeguare e mettere in sicurezza il campo Pino Cozzi di via Bissolati e il campo di via della Pace. I progetti esecutivi, redatti dal settore Opere pubbliche del Comune, sono stati approvati con delibera commissariale venerdì 3 luglio. Essi prevedono, al campo di via Bissolati, la demolizione e la ricostruzione del corpo spogliatoi, quattro dei quali saranno riservati agli atleti e due agli arbitri, con servizi e docce, un’infermeria, un locale tecnico e un locale custode. Al campo di via Della Pace, invece, si risanerà la tribuna, attualmente inagibile, sostituendo i gradoni. Al termine dei lavori, l’attuale corpo spogliatoi in muratura conterà quattro spogliatoi, un’infermeria e un locale custode. Il prefabbricato attualmente presente sarà demolito e sostituito da una struttura in muratura con due spogliatoi riservati alle squadre e uno agli arbitri. Tutte le opere saranno eseguite nel rispetto delle norme Coni.

I lavori dovranno iniziare entro il 31 ottobre

Come previsto dalla legge regionale, gli affidamenti dei lavori dovranno essere definiti e le opere iniziate entro il 31 ottobre. La pianificazione degli interventi e, nel caso di via Della Pace, il noleggio di uno spogliatoio prefabbricato, consentiranno di utilizzare i campi senza soluzione di continuità.

