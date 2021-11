Un malore ha ucciso l'anziana a Inveruno

Dramma

Svelate le cause del decesso della 73enne avvenuto sabato pomeriggio

Non la conseguenza della caduta, ma un malore: è questa la causa del decesso di una anziana avvenuto sabato pomeriggio a Inveruno

La causa della morte dell'anziana è un malore

Il dramma si era consumato sabato pomeriggio in via Cesare Battisti dove una anziana era stata trovata riversa per terra dal marito (con il quale aveva parlato solo pochi minuti prima) che aveva dato immediatamente l'allarme. I soccorritori erano giunti sul posto, ma purtroppo per la 73enne non c'era stato più nulla da fare.

Ne sono seguiti degli accertamenti che hanno appurato la causa del decesso: non gli effetti della caduta, ma un malore improvviso che ha stroncato la vita della donna