Un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso

Sempre alta l’attenzione degli operatori dell’Unione i Fontanili per garantire la sicurezza dei cittadini . "Mezzogiorno (o quasi) di fuoco" potrebbe essere il titolo dell'azione compiuta venerdì pomeriggio, 4 aprile 2025, da una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione, fortunatamente conclusasi senza danni a persone e cose.

Il fatto

Tutto comincia intorno alle 13 a Gaggiano. La pattuglia, durante il normale controllo del territorio, notava in sosta un furgoncino con le targhe coperte. Gli agenti, giustamente incuriositi, accostavano al mezzo e vedevano che a bordo di esso si trovavano 3 persone con il volto coperto. Questi, ormai scoperti, effettuavano una manovra repentina e si davano alla fuga a velocità folle, percorrendo due importanti vie cittadine in contromano, subito inseguiti dalla pattuglia della Locale.

L'inseguimento è proseguito poi a Trezzano sul Naviglio, quindi sulla tangenziale ovest ed infine per le vie di Milano nel quartiere Gallaratese.

Il veicolo di servizio affiancava ripetutamente il mezzo in fuga ma gli operatori, consapevoli che qualsiasi tentativo di fermare i fuggitivi avrebbe rappresentato un grave pericolo per gli utenti della strada, si limitavano a proseguire l'inseguimento sperando in un rallentamento o in un errore del conducente in fuga. Nel frattempo la Centrale Operativa della Polizia Locale si metteva in contatto con il 112 e segnalava le varie posizioni all'operatore del NUE che allertava i Carabinieri di Milano .

Fuga al campo nomadi

L'inseguimento è proseguito pericolosamente per le vie di Milano sino a quando il furgone imboccava una strada sterrata che conduce al campo nomadi di via Negrotto. Purtroppo tale fatto non era conosciuto dagli inseguitori che stavano operando fuori dal territorio di competenza: avendo la visuale limitata dal polverone del mezzo che li precedeva, gli Agenti non si avvedevano che all'ingresso del campo era stata creata una barricata con carriole, carrelli ed una lavatrice evidentemente posizionata lì da residenti del campo allertati dai fuggitivi per bloccare l'inseguimento. Solo la perizia del conducente della volante faceva sì che l'ostacolo fosse superato senza danni particolari al mezzo ed agli Agenti.

Bloccati e circondati

Appena svanita la polvere gli operatori si rendevano conto del luogo dove erano arrivati e tentavano una via diversiva per porsi in sicurezza: purtroppo però venivano immediatamente circondati da molti uomini e donne con fare estremamente minaccioso mentre una macchina di un residente si poneva a chiusura della via di uscita per sbarrare la strada alla volante. Solo il sangue freddo e l'esperienza degli agenti, in due contro diverse decine di persone, faceva sì che la situazione non degenerasse: tale comportamento consentiva l'arrivo di ben 5 equipaggi dei carabinieri che intervenivano in supporto.

L’arrivo dei rinforzi

A quel punto quasi tutti i presenti si davano alla fuga e tutti gli operatori di Polizia potevano ritirarsi incolumi, non prima di aver identificato alcune persone che non erano riuscite ad allontanarsi, tra cui la persona che con la propria auto aveva sbarrato la strada al veicolo di Polizia Locale, per la quale è scattato il deferimento all'Autorità Giudiziaria. Del mezzo in fuga purtroppo non si trovava più traccia. Solo al termine dell'operazione si apprendeva che gli occupanti del furgone, solo pochi istanti prima di essere intercettati, avevano scassinato un auto asportando un imprecisato quantitativo di denaro. L'esame successivo delle telecamere poste sul territorio consentivano però alla Polizia Locale di risalire alla targa del furgone dando respiro all'indagine ed aggiungendo un importante tassello per l'individuazione dei responsabili dei fatti.