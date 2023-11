Un francobollo commemorativo per ricordare Sante Zennaro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà nel 2024 un francobollo dedicato a Sante Zennaro, l’eroe di Rho che morì cercando di salvare i bambini e le insegnanti tenuti in ostaggio il 10 ottobre 1956 nella scuola di Terrazzano dai fratelli Santato.

La richiesta presentata più volte nel corso degli anni

La richiesta era stata più volte presentata a partire dal 2017 da Renata De Angeli, una delle bambine di allora, che da anni dedica il suo impegno al ricordo di quel giovane di 22 anni che perse la vita salvando la sua e quelle di tanti altri. La signora De Angeli ha annunciato il suo desiderio partecipando qualche settimana fa alla trasmissione Italia Sì! Condotta da Marco Liorni. Il giornalista della Rai Gianluca Falessi ha preso a cuore la richiesta e ha suggerito gli uffici a cui rivolgersi.

Renata De Angeli: "Dobbiamo tener viva la sua memoria, Sante Zennaro non deve essere dimenticato"

“Sono davvero felice per questo annuncio. Sante Zennaro merita tutti gli onori possibili – commenta Renata De Angeli – Ringrazio tutti coloro che si sono dati da fare affinché questo sogno si avverasse. Dobbiamo tenere viva la memoria perché la figura di Zennaro non venga dimenticata, ma resti un esempio per sempre”.

Il sindaco Andrea Orlandi: "un francobollo che permetterà di dare perenne memoria al suo gesto di pura bontà”.

“Il Comune di Rho è molto soddisfatto per questo esito positivo – commenta il Sindaco Andrea Orlandi - Sante Zennaro era un giovane uomo di 22 anni, che ha messo la sua vita al servizio di un bene più grande: i bambini, che rappresentano il futuro di una comunità. Una figura e un esempio, di cui oggi più che mai la nostra società sente la necessità. Ogni anno lo ricordiamo con particolare gratitudine e affetto, un francobollo permetterà di dare perenne memoria al suo gesto di pura bontà”.

Il 19 ottobre del 1956 venne conferita a Sante Zennaro la Medaglia d’Oro al Valor Civile

A Sante Zennaro il 19 ottobre del 1956 venne conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile con la seguente motivazione “Con eroico spirito altruistico e sublime sprezzo del pericolo, si introduceva per primo disarmato in un’aula scolastica, in cui due folli fortemente armati si erano barricati, minacciando di uccidere o di accecare un centinaio di scolari e tre maestre, da essi legati e trattenuti in ostaggio. Nel nobile generoso tentativo di affrontare i criminali, restava colpito a morte, impedendo con il sacrificio della propria vita, l’attuazione di una strage”.