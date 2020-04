Un documentario per raccontare la gloriosa caserma Cadorna

Un documentario del parabiaghese Marco Rotelli per ricordare l’anima della caserma Cadorna di Legnano.

Un documentario per la ex caserma

“La caserma Cadorna di Legnano è un pezzo di storia della città, e non solo. Oggi è in completo stato di abbandono, ma lì dentro si respira ancora il cuore della sua mitica Fanfara. Così ho pensato di renderle il giusto onore”. Con queste parole il 27enne parabiaghese Marco Rotelli, tra le altre cose ormai anche esperto cantautore, ha spiegato la scelta di girare un documentario all’interno della nota caserma legnanese, oggi abbandonata. Per poi mettere il video di immagini e musica “Caserma Cadorna Legnano” su YouTube e poterlo condividere con quante più persone possibili.

Per leggere l’idea di Marco Rotelli si rimanda al numero di Settegiorni in edicola da venerdì 17 aprile e al nostro sfogliabile.

