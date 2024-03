Un deposito di auto rubate e cannibalizzate scovato dalla Polizia Locale

Un cimitero delle auto rubate che, dopo il furto, venivano sventrate per rivendere poi i pezzi, presumibilmente sul mercato nero. Il provvidenziale intervento della Polizia Locale di Corbetta ha però permesso di sgominare questo particolare racket che aveva come base un capannone della zona industriale della città.

L’intervento dei ghisa corbettesi è partito nel corso delle passate settimane attraverso alcuni appostamenti che hanno permesso di rilevare uno strano movimento di auto nella zona. Movimenti rilevati anche dalle telecamere poste ai varchi di ingresso e di uscita del paese non solo di Corbetta, ma anche della vicina Robecco, come spiegato anche dallo stesso sindaco Marco Ballarini:

«Dopo giorni di appostamenti e ricerche, domenica sera il nostro comando di Polizia Locale è intervenuto in un capannone della zona industriale, dove erano state depositate diverse auto rubate nei comuni della zona. Le stesse venivano smembrate per poi rivenderne i pezzi. Grazie ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per il supporto negli appostamenti e al comandante della Polizia Locale di Robecco, che ha collaborato fattivamente all'attività di identificazione dei veicoli rubati».

Il primo cittadino si è poi complimentato con i suoi agenti della Locale:

«Complimenti al nostro corpo di Polizia Locale e agli agenti per l’attento servizio di presidio per la sicurezza sul nostro territorio e l'impegno profuso nella riuscita dell’operazione. I varchi di sorveglianza che controllano ogni accesso alla nostra città, sono stati ancora una volta fondamentali per le attività di verifica e accertamento del via vai della banda sul territorio».