Un caso di Coronavirus alle medie Rizzoli di Pregnana Milanese.

Un caso di Coronavirus alle medie di Pregnana Milanese

La notizia è arrivata ieri in tarda serata, giovedì 8 ottobre, dalla pagina Facebook del sindaco Angelo Bosani. Alla scuola secondaria Rizzoli di Pregnana Milanese è stato rilevato un caso di positività al Coronavirus tra gli alunni. Sono scattati i protocolli previsti in questa situazione. E’ la prima volta che a Pregnana si registra un caso positivo a scuola. I compagni di classe sono ora in isolamento fiduciario in attesa di eseguire il tampone; per loro si sta già attivando la didattica a distanza. Il personale scolastico e i ragazzi e le ragazze delle altre classi invece potranno continuare ad andare a scuola normalmente. “Auguriamo una pronta guarigione a questo nostro alunno e ci auguriamo che tutti i compagni e le compagne risultino negativi al tampone” scrive il primo cittadino.