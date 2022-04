Era più alto di 4 metri

E' successo ieri pomeriggio a Canegrate: una disattenzione del conducente ha causato problemi al traffico.

Un camion rischia di incastrarsi nel sottopasso e fa retromarcia. E' successo ieri pomeriggio a Canegrate: una disattenzione del conducente ha causato problemi al traffico.

E' successo ieri pomeriggio

Non è la prima volta che un camion si incastra nel sottopasso di via Novara, a Canegrate. Il conducente di un camion alto oltre 4 metri si è reso conto di non riuscire a passare e ha iniziato una pericolosa manovra di retromarcia. Fortunatamente, non non ci sono stati feriti.

Il traffico in tilt

Le conseguenze sul traffico sono state pesanti. Questo è un vero problema per il Comune di Canegrate, che sta cercando soluzioni più efficaci per evitare che i tir si incastrino nuovamente nel sottopasso stradale. Una nuova segnaletica verticale, infatti, è in arrivo.