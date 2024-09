Un cadavere trovato sui binari a Castellanza

Un cadavere è stato trovato questa mattina alle 7 sui binari vicino alla stazione di Castellanza.

Il corpo di un uomo trovato senza vita sui binari

Il corpo senza vita di una persona è stato trovato questa mattina, alle 7, sui binari vicino alla stazione di Castellanza all'altezza di via Morelli in direzione di Novara. A far scattare l'allarme è stato il macchinista che ha visto il corpo e immediatamente bloccato il convoglio. Secondo le prime informazioni pare sia il cadavere di un uomo e sarebbe stato investito da un convoglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e gli agenti della Polfer che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e identificare la vittima.

Da Trenord

Intanto la circolazione è bloccata tra Busto e Saronno sulla linea per Novara e per Malpensa. Trenord ha istituito, in attesa che la circolazione riprenda, un servizio di bus sostitutivi per collegare la tratta compresa tra Busto Nord e Saronno. I treni subiranno variazioni di orario e cancellazioni.