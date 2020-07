Un “bestione” lungo 76 metri in viaggio sulla Teem FOTO E VIDEO

Un “bestione” lungo 76 metri e largo 5 in viaggio sulla Teem. Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio 2020, ha viaggiato lungo la A58, un Trasporto Fagioli più eccezionale di quello, allestito dallo stesso operatore, che transitò nel 2019 e finì sotto i riflettori per aver battuto il record di stazza dei mastodonti stabilito nel 2005 dal vascello su ruote usato, sempre dalla medesima ditta, per consegnare a Milano il Sottomarino Toti.

Un “bestione” da 76 metri in viaggio sulla Teem

Il convoglio materializzatosi sulla tratta Melegnano-Paullo (76 metri di lunghezza, 5,20 metri di larghezza, 4,50 metri di altezza e 480 tonnellate di peso) movimentava un mega-generatore prodotto dalla Tamini di Legnano e destinato a una centrale elettrica dell’Armenia.

Le misure dell’alimentatore, caricato a bordo di due rimorchi, hanno comportato l’impiego di una motrice anteriore e di una posteriore. Il Trasporto Eccezionale si è spostato sulla viabilità ordinaria da Legnano all’Innesto dell’A1 (Melegnano), ha percorso A58-TEEM fino a Paullo ed è tornato su arterie non pedaggiate sino al porto fluviale d’imbarco (Mantova).

