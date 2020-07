Ultimo saluto a Giulia. Ha lottato per sei giorni nel letto di un ospedale dopo un incidente e stradale. E’ morta sabato 4 luglio.

Un applauso per l’addio a Giulia, vittima di un incidente in autostrada

Un applauso per Giulia Tarantini, volata in Cielo troppo presto. Sì è aperto così, nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio 2020, il funerale della 27enne legnanese rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla A4 all’altezza di Carisio nella serata di domenica 18 giugno.

La giovane, spentasi in un letto del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Le Molinette di Torino sabato 4 luglio dopo aver lottato per una settimana, è stata cinta in un ultimo abbraccio nella parrocchia del Santissimo Redentore. Con i suoi 130 posti (a tanto è stata ridotta la capienza in seguito all’applicazione delle norme sul distanziamento dovute alla pandemia), la chiesa non è bastata ad accogliere quanti sono accorsi per accompagnarla nel suo ultimo viaggio terreno.

A celebrare la Messa funebre sono stati il parroco don Stefano Valsecchi e don Roberto Brigatti, ex coadiutore di Legnanello.

Di Giulia sono state ricordate la grazia, la forza, la tenacia e la determinazione.

In suo onore, “amava lo studio più dei fiori” e che era docente di inglese alla Ualz (l’Università anziani di Legnano e zona), la Fondazione Famiglia Legnanese istituirà una borsa di studio.

TORNA ALLA HOME