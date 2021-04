Un anziano a spasso nel Canale Villoresi: incredibile scena osservata a Nerviano.

Una scena surreale quella osservata da molti passanti nei giorni scorsi. Un uomo che passeggiava all’interno del Canale Villoresi, in questo periodo asciutto per via anche di alcuni lavori. Una mattina, infatti, sono stati in tanti ad aver notato quell’uomo che, tranquillissimo, camminava come se nulla fosse all’interno del canale, che in queste settimane è vuoto anche a causa di alcuni lavori.

Una “passeggiata fuori porta”, decisamente, per l’uomo che è stato visto in località Villanova per poi proseguire la sua camminata.