Un altro pitone abbandonato a Rho

Un altro pitone probabilmente abbandonato ritrovato a Rho.

Pitone a Rho

Nella mattina di lunedì 5 agosto un cittadino residente in via Molino Prepositurale mentre usciva di casa ha trovato l’improbabile sorpresa. Un pitone reale di oltre un metro abbandonato a se stesso.

Vigili del fuoco

Sul posto sono accorsi, chiamati dal cittadino, i Vigili del Fuoco di Rho, i quali sono riusciti a recuperare l’animale e a posizionarlo in una scatola apposita. Messo in sicurezza, l’animale è rimasto nella caserma dei Vigili del fuoco rhodense sino al primo pomeriggio, quando un’associazione incaricata dall’Enpa se ne è fatta carico.

Il precedente

Non è il primo ritrovamento simile a Rho: nel novembre 2022 un pitone reale venne ritrovato morto di freddo in un canale di scolo di via Ratti. Molto probabilmente l'animale venne abbandonato da chi lo deteneva illegalmente in casa e morì di freddo a causa delle temperature autunnali.

Anche nel caso di via Molino, è molto probabile che si tratti di un abbandono volontario del rettile.