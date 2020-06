Un altro decesso per Coronavirus ad Abbiategrasso

Nuovo decesso per Coronavirus registrato ieri, 25 giugno, ad Abbiategrasso

Abbiategrasso, nuovo decesso per Coronavirus

Non si sono ancora fermate le morti legate al Covid-19. Ieri, 25 giugno, dopo settimane, Ats ha segnalato un nuovo decesso per Coronavirus ad Abbiategrasso. E’ il 42esimo in città. Segnalato anche un nuovo contagio e tre guarigioni. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 323 i casi registrati, ma solo 58 sono attualmente positivi al virus.

