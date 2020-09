Un aiuto per le famiglie in difficoltà: Unci raccoglie 2mila euro

Un aiuto per le famiglie in difficoltà e, in particolare, per acquistare materiale scolastico: questa l’inziativa partita a giugno e ideata dalla sezione Provinciale Unci.

Aiuto alle famiglie in difficoltà: il progetto

“Missione solidarietà compiuta”: queste le parole che il Cav. Lucio Tabini, presidente della sezione provinciale dell’Unci (Unione nazionale cavalieri d’Italia), ha usato per esprimere l’ottima riuscita dell’iniziativa “Aiutiamo il futuro”. Si tratta di un progetto lanciato proprio dall’Unci in collaborazione con Caritas Ambrosiana e San Vincenzo, due associazioni storiche di Parabiago che aiutano i più bisognosi. L’idea era partita il 15 giugno. L’obiettivo? Raccogliere fondi a favore delle famiglie parabiaghesi in difficoltà così che potessero acquistare il materiale scolastico per i figli in vista della ripresa delle lezioni.

Quanto raccolto

Martedì 8 settembre 2020, in Sala Maino in piazza Maggiolini, gli organizzatori hanno tirato le somme dell’iniziativa e annunciato l’importo ottenuto in questi mesi di raccolta fondi. “Oggi portiamo a conclusione l’iniziativa di solidarietà ‘Aiutiamo il futuro’ con una donazione di 2mila euro, arrivati da persone generose e grazie ai quali verranno forniti buoni per comprare materiale scolastico di prima necessità”, ha spiegato Lucio Tabini.

