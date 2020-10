Un aiuto per permettere alla Lilt di continuare a combattere il cancro

Un aiuto (piccolo o grande) per consentire alla Lilt di portare avanti la lotta al cancro con sempre più efficacia

La lotta al cancro

Prosegue anche oggi, domenica 11 ottobre 2020, la raccolta fondi promossa dalla delegazione legnanese della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) per l’acquisto di un’unità mobile per le visite gratuite. Al gazebo allestito dalle volontarie in piazza San Magno sarà possibile fare la propria donazione ricevendo in cambio utili gadget con l’inconfondibile nastro rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno. Alla campagna di raccolta fondi hanno aderito anche alcuni negozi del centro cittadino, riconoscibili dalla vetrofania con il nastro rosa e la scritta Lilt for women.

“Dopo il lockdown e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, torniamo a porre l’accento sulla necessità di fare prevenzione – spiega Anna Daverio, referente della Lilt di Legnano – In questi ultimi mesi siamo rimasti vicini ai nostri assistiti con gli strumenti dati dalla tecnologia; adesso però è il momento di tornare a fare prevenzione perché è l’arma più importante che abbiamo a disposizione per sconfiggere le patologie tumorali. In questo non siamo soli: con noi ci sono alcuni negozi del centro città che hanno deciso di partecipare alla raccolta fondi che ci permetterà di contribuire all’acquisto di una nuova unità mobile e tornare nelle vie e nelle piazze con le visite gratuite”.

TORNA ALLA HOME PAGE