Un airone cenerino salvato al Parco Forlanini

Un airone cenerino salvato dalla Lav al Parco Forlanini.

Alcuni giorni fa dei cittadini hanno notato un airone cenerino in difficoltà al Parco Forlanini: l’animale camminava zoppicando e apriva le ali in modo inconsueto, da tre giorni non volava. La segnalazione è arrivata ai volontari della Lav di Milano e provincia e grazie alla collaborazione della Polizia Locale il giovane airone è stato soccorso e portato in salvo. Ora il piccolo airone è in cura presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica Lipu La Fagiana a Magenta dove potrà essere curato per poi essere liberato.

