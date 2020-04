Un acero per le vittime del Covid. A Pasqua, l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha portato e fatto benedire un acero al cimitero in ricordo dei defunti bareggesi, in particolare di quelli morti a causa del Coronavirus.

Un acero per le vittime del Covid

Oltre al sindaco, presenti gli assessori, il presidente del Consiglio Angelo Cozzi, il consigliere regionale Silvia Scurati, il parroco don Luigi, i Carabinieri, la Polizia Locale e la Protezione Civile. “L’acero – ha spiegato il sindaco Colombo – sarà piantato nei prossimi giorni all’interno del camposanto e diventerà un punto di preghiera e di ricordo”.

Il cimitero resta chiuso

A causa dell’emergenza Covid il cimitero rimane chiuso ma “consapevoli dell’importanza che questo luogo ha per tutti noi, in particolare durante le festività pasquali, si è provveduto alla pulizia dell’intera area”, ha reso noto il primo cittadino.

