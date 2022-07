Un 79enne cade dalla scala: è gravissimo. E' successo a Rescaldina alle 11,45.

Un 79enne cade dalla scala

L'allarme al 112 è arrivato alle 11,45. Secondo le informazioni di Agenzia regionale emergenza urgenza, in via Grandi di Rescaldina un uomo di 79 anni è caduto da una scala. Sul posto è accorsa un'ambulanza in codice rosso.

E' gravissimo

Sembrerebbe che il 79enne sia in condizioni davvero gravi. Un'ambulanza, infatti, lo sta trasportando in ospedale in codice rosso.