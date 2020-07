Umberto Bossi ricoverato a Varese dopo un malore in casa

Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi è stato ricoverato ieri sera all’Ospedale di Circolo di Varese a seguito di un malore.

Umberto Bossi ricoverato dopo un malore

Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi è ricoverato, in condizioni non gravi, all’Ospedale di Circolo di Varese. A darne notizia, dopo la conferma del deputato leghista Matteo Bianchi, l’agenzia Adnkronos. Il senatùr, ormai 78enne, sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava nella sua casa di Gemonio, e sarebbe ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. “Le sue condizioni non sono gravi, non so esattamente cosa abbia – avrebbe spiegato Bianchi – Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno”.

Niente di grave quindi, sembrerebbe, a differenza di un anno fa quando venne ricoverato in Rianimazione sempre dopo un malore e dal quale venne dimesso dopo oltre due settimane.

La nota dell’Asst Valle Olona

Di seguito la nota diramata dall’Asst Valle Olona:

“Da ieri sera Umberto Bossi è ricoverato all’Ospedale di Circolo di Varese nel reparto di Gastroenterologia per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Le condizioni del paziente non sono gravi. L’arrivo in ambulanza riferito da alcune fonti giornalistiche, non è stato dettato da un particolare situazione di urgenza ma da una scelta della famiglia in considerazione delle circostanze legate all’emergenza Covid”

TORNA ALLA HOME PER ALTRE NOTIZIE