Ultimo saluto alla professoressa Nadia

Ultimo saluto alla professoressa della scuola primaria di secondo grado Vergani

Novate saluta Nadia Correale, la professoressa della scuola primaria di secondo grado Vergani in via dello Sport. L’ultimo saluto le sarà dato oggi pomeriggio alle 16.30 direttamente al cimitero Parco di Novate, dove saranno celebrate le esequie e dove verrà poi inumata. La professoressa è mancata alla giovane età di 49 anni per un male, lasciando la mamma, il marito e quattro figlie, oltre le tante persone che la stimavano e volevano bene.