Ultimo saluto a Max Bertoli: il funerale lunedì

Ultimo saluto a Massimiliano “Max” Bertoli il 48enne rimasto vittima del terribile incidente stradale avvenuto a Legnano giovedì 22 ottobre 2020.

Ultimo saluto in San Magno

Noto fotografo con studio in città, era considerato un artista dello scatto: specializzato in foto di moda, pubblicità e design, era considerato un maestro anche nei reportage. A Legnano, dove era tornato a inizio anno dopo un biennio trascorso nella metropoli, era conosciuto tra l’altro per aver collaborato alla realizzazione del calendario 2018 della contrada Sant’Erasmo. Il funerale sarà celebrato lunedì 2 novembre, alle 11, nella Basilica di San Magno. Gli amici si stanno organizzando per essere presenti, pur nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

