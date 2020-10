Ultimati i lavori di sistemazione del Reparto 6 del cimitero, che da diversi anni versava in condizioni precarie. L’intervento è stato eseguito anche grazie al contributo di Regione Lombardia.

Ultimati i lavori al cimitero, ora scuole e parco

“Abbiamo utilizzato 25.000 euro dei 500.000 ricevuti nell’ambito del “Piano Marshall” della Giunta Fontana – ha spiegato il sindaco Linda Colombo – Per quanto riguarda i restanti fondi, sono in corso i lavori del terzo lotto della scuola di San Martino e della riqualificazione dell’impianto per l’acqua calda all’asilo nido. Si è concluso, invece, l’intervento per il nuovo impianto di illuminazione a led alla scuola media mentre nelle prossime settimane partirà il progetto di restyling del parco Arcadia, con l’implementazione della pista ciclabile e il miglioramento della fruizione con nuova cartellonistica”.

Il finanziamento regionale

“Per la ripartenza dopo il lockdown Regione Lombardia ha stanziato oltre tre miliardi di euro, di cui 400 milioni assegnati a Comuni e Province per investimenti in opere pubbliche, dando prova ancora una volta di straordinaria efficienza – ha aggiunto Silvia Scurati, consigliere regionale e comunale della Lega – L’ennesima risposta coi fatti, se mai ce ne fosse ancora bisogno, a chi sa solo denigrare e riempirsi la bocca di slogan. Complimenti anche alla Giunta comunale di Bareggio, che ha utilizzato e sta utilizzando i fondi ricevuti per effettuare una lunga serie di lavori che i cittadini attendevano da tempo”.

