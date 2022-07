Uildm Legnano piange Osvaldo Galeotti

Uildm Legnano in lutto per la scomparsa di Osvaldo Galeotti, socio consigliere e responsabile dei trasporti dell'associazione.

Uildm Legnano in lutto: "Osvaldo era un amico a vote burbero ma dal cuore grandissimo"

Le esequie si terranno in forma laica (come da suo desiderio) nella sede di via Colli di Sant'Erasmo 29 (all'interno del Parco Ex Ila) sabato 30 luglio 2022 alle 10. In quell'occasione chiunque potrà esprimere un suo ricordo. "Per noi è una grandissima perdita - dichiara il presidente della sezione cittadina dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare - Osvaldo era un amico... a volte burbero ma con un cuore di grandezza inaudita, sempre pronto e disponibile attento allo stato di diritto e all'inclusione dei più fragili. Esempio non solo per tutti noi ma anche per coloro che, andati in pensione, possono trovare nell'aiutare il prossimo lo strumento per ricreare un mondo più giusto e solidale. Un abbraccione da tutti noi, sei stato parte della nostra storia... continueremo con te... è solo il tuo corpo che è andato".