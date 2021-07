Ufficio postale, chiusura per lavori

Ufficio postale di Cerro Maggiore, via ai lavori: lo sportello chiude.

Ufficio postale di Cerro, giorni di chiusura

E' tempo di lavori all'interno dell'ufficio postale di Cerro Maggiore. E lo sportello, per permettere lo svolgimento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, sarà chiuso da lunedì 5 fino al 18 luglio 2021. "Per quanto ci ha comunicato Poste, la posta riaprirà il 19 luglio" afferma il sindaco Nuccia Berra.

Dove rivolgersi?

Sempre il sindaco spiega dove trovare i servizi di cui si hanno bisogno: "All'ufficio postale della vicina San Vittore Olona sarà istituito uno sportello avanzato per consentire lo svolgimento delle operazioni indispensabili o non effettuabili on line" dichiara Berra.

Gli utenti sono quindi avvisati: fino a quando la posta non sarà aperta, si potrà ricorrere all'utilizzo dei servizi via web, per gli altri occorrerà andare nella filiale sanvittorese.