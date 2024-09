Ubriaco sfonda l’area cani con l’auto

Ha sfondato in un punto la recinzione dell'area cani, percorrendola poi tutta con l'auto e infine ha nuovamente sfondato la recinzione in un altro punto per uscirne. È successo lo scorso weekend nella notte, intorno alle 3, al Parco Generale Dalla Chiesa di Sedriano. L’autore del fatto, un automobilista in stato di ebbrezza, è stato poi individuato e fermato dalle forze dell'ordine.

La scoperta al mattino

«Il primo ad accorgersene è stato Fabio Novello, marito del nostro assessore Valentina Ceccarelli. Loro hanno dei cani con i quali lui si è recato nelle prime ore della mattina verso quell’area. Resosi conto di quello che era successo e dello stato di pericolo dell’area ha subito provveduto ad avvisare le forze dell’ordine e le autorità comunali e ha messo un cartello per avvisare gli utenti, in modo che non liberassero i cani dentro con la recinzione aperta in due punti e quindi col rischio che potessero uscire in strada», racconta il sindaco Marco Re.

Tradito dalla rottura della coppa dell’olio

Successivamente i Carabinieri attraverso le loro verifiche hanno individuato l’automobilista responsabile, che «non è di Sedriano ma è residente in un Comune vicino ed è poi stato trattenuto in caserma con tutte le conseguenze per lui non solo del danno fatto ma anche della guida in stato di ebbrezza – prosegue il primo cittadino – durante le manovre spregiudicate nell’area cani ha perso alcuni pezzi dell’auto, che sono stati ritrovati lì, aveva perso anche la targa che pare sia tornato indietro a riprendere nella speranza di non essere scoperto e ha anche rotto la coppa dell’olio, lasciando quindi tracce lungo il suo tragitto e finendo poi a un certo punto con l’auto che è rimasta bloccata».

Il risarcimento dei danni

Il veicolo è stato anche tracciato da una delle telecamere del Comune, nei video visionati dalla Polizia locale di Sedriano, per uno dei percorsi che ha effettuato precedentemente al fatto. «L'automobilista responsabile risponderà del proprio comportamento – assicura Marco Re – i danni subiti dal Comune verranno sicuramente risarciti, poiché fortunatamente il veicolo utilizzato è assicurato».

Nel frattempo «sono intervenuti il geometra e gli operai comunali per mettere in sicurezza l'area e renderla di nuovo utilizzabile con una sistemazione temporanea, in attesa di effettuare i lavori di ripristino completo dell’area cani», conclude il primo cittadino.