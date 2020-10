Ubriaco, senza mascherina e con un coltello in tasca camminava nel centro di Legnano.

Il giovane è stato denunciato per detenzione di arma bianca e sanzionato per ubriachezza molesta e perché senza mascherina. A notarlo in piazza San Magno, poco prima del coprifuoco, è stata una volante della Polizia di Stato. Gli agenti lo hanno visto mentre inveiva contro una ragazza di origine rumena e sono intervenuti, ma lui ha proseguito dicendo «Non porto alcun rispetto per i poliziotti». Da qui l’identificazione e la scoperta che aveva un coltello a serramanico.

