Ubriaco, semina il caos e minaccia i Carabinieri: denunciato a Legnano.

Ubriaco, semina il caos

Era ubriaco, ha seminato il caos tentato e minacciato i Carabinieri. E' quanto successo la sera di sabato 7 dicembre 2024 in via Guerciotti, a Legnano. E' qui che un 37enne era a bordo della sua auto. I militari lo avevano sottoposto a un controllo stradale ma l'uomo aveva mostrato un atteggiamento minaccioso e aggressivo costringendo i militari a richiedere il supporto di un'altra pattuglia. Così è stato immobilizzato e portato in caserma.

I provvedimenti e l'arresto

Qui il 37enne è stato trovato positivo all'alcoltest e sanzionato; la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e per l'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.